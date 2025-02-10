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Карантин по ОРВИ ввели в трех школах и трех детсадах Нижегородской области

11 февраля 2025 16:00  [3] Общество

С 3 по 9 февраля в Нижегородской области зафиксировано около 19,7 тысячи случаев респираторных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 11 февраля. 

На протяжении недели было обследовано около 18 тысяч человек. Вирусы гриппа составили 57,1% от общего числа циркулирующих патогенов, среди которых преобладают грипп A(H1N1)2009 и вирус гриппа B. Также выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и микоплазмы.

В настоящее время в регионе закрыты три школы и три детских сада, а также частично приостановлено обучение в 218 классах и 114 группах дошкольников. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 176 случаев COVID-19, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Неделей ранее на карантин по ОРВИ были закрыты три садика и одна школа.

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Теги:
ОРВИ Роспотребнадзор
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