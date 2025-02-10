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Общество

Новый детсад на 250 мест поставили на кадастровый учет в Кстовском округе

11 февраля 2025 20:40  [103] Общество

В селе Большая Ельня Кстовского муниципального округа завершено оформление документов на новый детский сад, рассчитанный на 250 мест. Объект официально поставлен на кадастровый учет 24 января.  

Детский сад расположен по адресу улица Донская, дом 6. Его трехэтажное здание занимает почти 5800 квадратных метров и предназначено для 240 воспитанников.  

Как отметила руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн, открытие таких объектов играет важную роль в развитии социальной инфраструктуры и повышении качества жизни в регионе. По ее словам, ведомство оперативно оформляет регистрационные действия в отношении социальных объектов, активно взаимодействуя с местными органами власти.  

Постановка здания на кадастровый учет – ключевой этап перед вводом в эксплуатацию. Это позволит приступить к заключительным процедурам перед открытием дошкольного учреждения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году начнется строительство детсада в ЖК "Зенит" и еще трех садиков.

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Теги:
Детсады Кадастровая палата Кстовский муниципалитет
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