Первое электрическое туристическое судно нового поколения заложили в Чкаловске Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

На "Чкаловской судоверфи" состоялась закладка электрического туристического судна "Сура 2.0", полностью разработанного нижегородскими конструкторами по заказу компании "ГАМА". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале 11 февраля.

По его словам, внешне новый теплоход будет напоминать уже знакомые нижегородцам колесные суда, однако его главной особенностью станет электродвигатель. Кроме того, судно сможет курсировать в автономном режиме, без участия экипажа.

Губернатор отметил, что такой проект не только повысит туристическую привлекательность региона, но и станет важным шагом в развитии судостроительной отрасли. Он подчеркнул, что "Чкаловская судоверфь", имеющая 135-летнюю историю, выходит на новый уровень производства, внедряя современные технологии в кораблестроение.

"Сура 2.0" будет использоваться для прогулочных маршрутов, обеспечивая экологически чистые и комфортные водные перевозки.