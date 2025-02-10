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Общество

Первое электрическое туристическое судно нового поколения заложили в Чкаловске

11 февраля 2025 21:23  [88] Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

На "Чкаловской судоверфи" состоялась закладка электрического туристического судна "Сура 2.0", полностью разработанного нижегородскими конструкторами по заказу компании "ГАМА". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале 11 февраля. 

По его словам, внешне новый теплоход будет напоминать уже знакомые нижегородцам колесные суда, однако его главной особенностью станет электродвигатель. Кроме того, судно сможет курсировать в автономном режиме, без участия экипажа.  

Губернатор отметил, что такой проект не только повысит туристическую привлекательность региона, но и станет важным шагом в развитии судостроительной отрасли. Он подчеркнул, что "Чкаловская судоверфь", имеющая 135-летнюю историю, выходит на новый уровень производства, внедряя современные технологии в кораблестроение.  

"Сура 2.0" будет использоваться для прогулочных маршрутов, обеспечивая экологически чистые и комфортные водные перевозки.

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Теги:
Судостроение Чкаловск
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