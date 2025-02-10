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Экономика

Жители Нижегородской области стали чаще искать работу

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В Нижегородской области резко возросла активность на рынке труда. Согласно данным hh.ru, за последний месяц более 100 тысяч соискателей обновили свои резюме в поиске новой работы или подработки. По сравнению с началом 2024 года число активных кандидатов увеличилось на 30%.  

Наибольшую динамику показали специалисты, работающие в сфере автомобильного бизнеса. Их активность выросла на 62% – работу ищут как автомеханики, так и менеджеры по продажам автомобилей. Вторая по активности группа – представители логистики и грузоперевозок, где число новых соискателей увеличилось на 52%. Рабочие разных специальностей замыкают тройку лидеров с ростом на 48%. Кроме того, чаще стали искать работу специалисты из сферы безопасности – их активность повысилась на 37%.  

Повышенный интерес к трудоустройству привел к росту конкуренции на рынке. Если в начале 2024 года на одну вакансию в регионе приходилось 2,7 активных резюме, то теперь показатель вырос до 4,1. В отдельных профессиональных сферах конкуренция усилилась еще сильнее. Например, среди топ-менеджеров на одну вакансию теперь претендуют 20,3 кандидата вместо 14,3 в начале года. В сфере бизнес-консалтинга показатель увеличился до 18,5 резюме на место (+5,8 пункта), среди HR-специалистов – до 9,5 резюме (+5,2 пункта), а в сфере массмедиа – до 22,6 резюме на вакансию (+3,8 пункта).  

По словам Ольги Брылевой, директора нижегородского филиала hh.ru, такой тренд может быть полезен работодателям, так как увеличение конкуренции позволяет компаниям активнее искать персонал. Однако в ряде профессий спрос со стороны соискателей традиционно превышает количество доступных вакансий.

Ранее эксперты представили топ самых денежных вакансий в Нижегородской области.

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Теги:
Зарплата Работа Трудоустройство
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