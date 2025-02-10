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У нижегородского ребенка нашли менингококковую инфекцию

12 февраля 2025 18:45  [86] Общество

В Нижегородской области зарегистрирован случай тяжелого течения менингококковой инфекции у маленького ребенка. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, выступая на онлайн-конференции в НОИЦ 12 февраля.

Специалисты установили, что носителями инфекции стали близкие заболевшего. В текущем году в области уже выявлены новые случаи заражения, однако официальная статистика пока не раскрывается.  

По словам Садыковой, в 2024 году менингококковой инфекцией переболели 11 человек, а в 2023 году — более 20.  

Она также подчеркнула, что определить четкую группу риска невозможно. У большинства людей — примерно в 99% случаев — этот возбудитель присутствует в организме, но протекает в хронической форме без явных симптомов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начинается эпидемия гриппа.

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Теги:
Дети Здоровье Роспотребнадзор
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