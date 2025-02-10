Автобусы А-86 и Т-55 возобновляют движение после ремонта дорог Общество

В Нижнем Новгороде автобусы маршрутов А-86 и Т-55 вновь выйдут на линию с 14 февраля. Об этом сообщили в официальных сообществах маршрутной сети города.

Напомним, что движение транспорта было приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ в районе дома № 17 на улице Зайцева. После завершения всех необходимых мероприятий маршруты будут восстановлены в привычном формате.

До момента полного возобновления работы автобусы продолжают курсировать по улицам Планировочной и Зайцева в обоих направлениях. Уже с 14 февраля они вернутся к стандартному расписанию и привычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что все нижегородские маршрутки переведут на госконтракты с 26 мая.