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Общество

Автобусы А-86 и Т-55 возобновляют движение после ремонта дорог

13 февраля 2025 08:34  [80] Общество

В Нижнем Новгороде автобусы маршрутов А-86 и Т-55 вновь выйдут на линию с 14 февраля. Об этом сообщили в официальных сообществах маршрутной сети города.  

Напомним, что движение транспорта было приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ в районе дома № 17 на улице Зайцева. После завершения всех необходимых мероприятий маршруты будут восстановлены в привычном формате.  

До момента полного возобновления работы автобусы продолжают курсировать по улицам Планировочной и Зайцева в обоих направлениях. Уже с 14 февраля они вернутся к стандартному расписанию и привычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что все нижегородские маршрутки переведут на госконтракты с 26 мая. 

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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