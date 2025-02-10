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Общество

7,3 млн рублей уйдет на благоустройство сквера Гусева в Нижнем Новгороде

13 февраля 2025 16:05  [88] Общество

Администрация Нижегородского района объявила аукцион на выбор подрядчика, который займется благоустройством сквера народного художника РСФСР Павла Гусева. Общественное пространство находится на пересечении улиц Родионова и Фруктовой.  

Согласно конкурсной документации, в сквере планируется обновить брусчатку, установить уличное освещение, скамейки, высадить живую изгородь и засеять газон.  

Начальная стоимость контракта составляет 7,3 млн рублей, финансирование будет выделено из городского бюджета.  

Победителя аукциона определят 5 марта. Работы должны быть завершены к 10 июня.

Ранее стало известно, какие общественные пространства Нижнего Новгорода благоустроят по нацпроекту в 2025 году.

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Теги:
Благоустройство Госзакупки Сквер
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