Росфинмониторинг внес двух нижегородских подростков в список террористов

Двое 16-летних жителей Нижегородской области включены в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте Росфинмониторинга. В списке значатся Роман из села Великий Враг Шатковского округа и Александр из поселка Шатки.
Причины внесения подростков в этот реестр официально не раскрываются. Ведомство не уточняет, какие именно действия или обстоятельства стали основанием для такого решения.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выросло число преступлений террористической направленности.
Напомним, недавно нижегородские силовики накрыли экстремистскую ячейку.
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