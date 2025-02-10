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Происшествия

Росфинмониторинг внес двух нижегородских подростков в список террористов

14 февраля 2025 08:49  [129] Происшествия

Двое 16-летних жителей Нижегородской области включены в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте Росфинмониторинга. В списке значатся Роман из села Великий Враг Шатковского округа и Александр из поселка Шатки.  

Причины внесения подростков в этот реестр официально не раскрываются. Ведомство не уточняет, какие именно действия или обстоятельства стали основанием для такого решения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выросло число преступлений террористической направленности.

Напомним, недавно нижегородские силовики накрыли экстремистскую ячейку

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Теги:
Терроризм Экстремизм
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