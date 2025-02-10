Росфинмониторинг внес двух нижегородских подростков в список террористов Происшествия

Двое 16-летних жителей Нижегородской области включены в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте Росфинмониторинга. В списке значатся Роман из села Великий Враг Шатковского округа и Александр из поселка Шатки.

Причины внесения подростков в этот реестр официально не раскрываются. Ведомство не уточняет, какие именно действия или обстоятельства стали основанием для такого решения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выросло число преступлений террористической направленности.

Напомним, недавно нижегородские силовики накрыли экстремистскую ячейку.