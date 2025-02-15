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Происшествия

Зарядное устройство спровоцировало пожар в квартире в Нижегородской области

15 февраля 2025 10:49  [101] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области произошел пожар в жилой квартире, причиной которого стало возгорание зарядного устройства от мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.  

По предварительным данным, 60-летний хозяин квартиры в городе Перевоз оставил зарядку включенной в розетку и ушел на кухню. Через некоторое время устройство загорелось. Мужчина заметил возгорание, успел вывести из квартиры свою пожилую мать, но сам получил ожоги.  

Огонь удалось оперативно ликвидировать силами МЧС. Из подъезда эвакуировали восемь жильцов. Пострадавшего владельца квартиры доставили в центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области.

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Теги:
МЧС Пожар
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