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Общество

Здание Главного ярмарочного дома ремонтируют после пожара

15 февраля 2025 17:32  [3] Общество

Здание Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде ремонтируют после пожара, сообщает ИА "Время Н".

Так, со стороны здания, где произошел пожар уже смонтированы строительные леса и выставлены ограждения.

Напомним, что пожар возле Главного ярмарочного дома произошел днем 9 февраля.

Тогда рядом с Нижегородской ярмаркой загорелась строительная бытовка. В итоге открытое горение на территории Нижегородской ярмарки было ликвидировано без пострадавших.

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Теги:
Пожар Ярмарка
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