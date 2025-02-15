Здание Главного ярмарочного дома ремонтируют после пожара Общество

Здание Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде ремонтируют после пожара, сообщает ИА "Время Н".

Так, со стороны здания, где произошел пожар уже смонтированы строительные леса и выставлены ограждения.

Напомним, что пожар возле Главного ярмарочного дома произошел днем 9 февраля.

Тогда рядом с Нижегородской ярмаркой загорелась строительная бытовка. В итоге открытое горение на территории Нижегородской ярмарки было ликвидировано без пострадавших.