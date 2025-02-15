Здание Главного ярмарочного дома ремонтируют после пожара

Здание Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде ремонтируют после пожара, сообщает ИА "Время Н".
Так, со стороны здания, где произошел пожар уже смонтированы строительные леса и выставлены ограждения.
Напомним, что пожар возле Главного ярмарочного дома произошел днем 9 февраля.
Тогда рядом с Нижегородской ярмаркой загорелась строительная бытовка. В итоге открытое горение на территории Нижегородской ярмарки было ликвидировано без пострадавших.
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