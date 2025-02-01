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Экономика

Зарплаты топ-менеджеров и айтишников выросли в Нижегородской области

10 февраля 2025 14:33  [113] Экономика

Средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области в январе составила 65 тысяч рублей и практически не изменилась за месяц. Однако в ряде сфер доходы заметно выросли, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.  

Наибольший рост зарплат в январе зафиксирован у топ-менеджеров и управленцев – в среднем +7 тысяч рублей, что повысило средний уровень дохода в этой категории до 122 тысяч рублей.  

Также выросли зарплатные предложения в следующих сферах: информационные технологии – +6 тысяч, до 73 тысяч рублей; продажи и клиентский сервис – +3 тысячи, до 64 тысяч рублей; финансы – +3 тысячи, до 63 тысяч рублей; автомобильный бизнес – +2 тысячи, до 103 тысяч рублей.

В то же время в 10 профессиональных сферах отмечено снижение доходов. Больше всего пострадали административный персонал и сфера обслуживания, где средняя предлагаемая зарплата уменьшилась сразу на 10 тысяч рублей (до 65 тысяч). В транспортной сфере снижение составило 8 тысяч рублей.  

По словам директора нижегородского филиала hh.ru Ольги Брылевой, январские колебания зарплат связаны с сезонными изменениями на рынке труда. В преддверии праздников работодатели часто завышают оклады в 2-3 раза, а затем происходит откат к более стабильным значениям.  

При этом, если сравнивать с началом 2024 года, ни в одной сфере не зафиксировано общего падения доходов. Более того, за год зарплаты выросли особенно заметно в таких сферах, как автобизнес (+23 тысячи рублей), топ-менеджмент (+22 тысячи), сельское хозяйство (+16 тысяч), транспорт (+15 тысяч) и административные специальности (+15 тысяч).  

Эксперты продолжают наблюдать за динамикой зарплат и отмечают, что дальнейшие тенденции станут более очевидными в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что зарплаты айтишников в Нижегородской области выросли до 73 тысяч, а зарплаты курьеров увеличились в четыре раза.

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Теги:
Деньги Доходы Зарплата
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