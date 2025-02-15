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Общество

Безработных нижегородцев предупредили о новом виде мошенничества

17 февраля 2025 11:36  [107] Общество

Фото: Кира Мишина

Безработным нижегородцам рассказали о новом виде мошенничества. Как сообщает нижегородский кадровый центр "Работа России", злоумышленники предлагают оформить карту "Мир" якобы для получения дополнительных выплат.

На электронные почты соискателей приходят мошеннические письма с символикой портала "Работа России" и предложением получить выплату от Федерального центра занятости населения в размере до 13 887 рублей. Якобы для этого нужно оформить карту "Мир", активировать ее в любом торговом центре и перевести деньги.

Директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова подчеркнула, что кадровый центр не рассылает письма о госпрограммах поддержки ни по электронной, ни по обычной почте. Вся актуальная информация о мерах поддержки доступна на официальном сайте либо в сообществе кадрового центра в VK.

Ранее сообщалось, что нижегородцам стали чаще предлагать работу за границей.

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Теги:
Мошенничество Трудоустройство
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