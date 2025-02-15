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Общество

Нижегородский участник СВО добился выплаты 1 млн рублей за ранение

19 февраля 2025 16:26  [198] Общество

Прокуратура помогла нижегородскому участнику СВО получить 1 млн рублей за ранение, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. 

По имеющейся информации, 37-летний мужчина вернулся из зоны СВО и обратился в управление соцзащиты населения Сергачского округа с заявлением об оказании матпомощи, предусмотренной региональным законодательством. Но военнослужащему отказали, аргументируя решение отсутствием регистрации на территории области. 

Однако в итоге факт проживания мужчины на территории Нижегородской области подтвердился. Правоохранители возложили на областное минсоцполитики обязанность обязанность повторно рассмотреть заявление участника спецоперации.

Перечисление бойцу причитающихся денежных средств — на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что прокуратура добилась ремонта аварийного пешеходного моста на станции Навашино.

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Теги:
Прокуратура СВО
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