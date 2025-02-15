Нижегородский врач подцепил вирусную бородавку в одном из тренажерных залов города Общество

Фото: Телеграм-канал "Бокал прессека"

Дерматолог Нижегородского филиала ГНЦДК Илья Макарычев подцепил вирусную бородавку в одном из тренажерных залов города. Об этом сообщил Телеграм-канал "Бокал прессека" со ссылкой на врача.

По словам Макарычева, с вирусными бородавками он работает много лет, но от пациентов не заражался, а вот в спортзале почти сразу подцепил инфекцию. Бородавку врач распознал по характерной "корочке" на пальце, ее удалили лазером.

Дерматолог дал несколько советов, как избежать заражения в спортивных залах:

заниматься в перчатках без обрезанных "пальцев";

никогда не ходить босиком в залах, раздевалках и душевых;

минимум контакта кожи с поверхностями в душевых и саунах.

Медик считает, что во всех тренажерных залах слабый контроль за заразными болезнями кожи. Но при этом отмечает, что этот случай – не повод формировать у себя патологическую брезгливость.

"Заразиться чем-то опасным в спортзале почти невозможно. Основные риски связаны с микозом и вирусными бородавками или контагиозным моллюском. Польза от занятий спортом многократно превышает негативный эффект от возможного заражения кожными заболеваниями", — напомнил специалист.

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