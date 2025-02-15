Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2025 10:17  [56] Шесть авиакомпаний получат субсидии из бюджета Нижегородской области
20 февраля 2025 09:55  [86] Электробусы перевезли в Нижнем Новгороде более 6,7 млн пассажиров за год
20 февраля 2025 09:39  [134] Нижегородский врач подцепил вирусную бородавку в одном из тренажерных залов города
20 февраля 2025 07:00  [175] Новые светофоры установят в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 21:00  [258] Несколько мозаичных панно отремонтируют в Нижегородской области к 80-летию Победы
19 февраля 2025 20:45  [293] Госпредприятие ищет субподрядчика для капремонта ГКБ №30 в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 19:12  [231] Метель и снегопад осложнили движение в Нижегородской области
19 февраля 2025 19:00  [282] Прилепин получил благодарность от Путина
19 февраля 2025 18:53  [204] В Нижегородской области стартовал проект «Мои наставники»
19 февраля 2025 17:36  [270] Застройщик из Белгорода приступит к проекту КРТ на Автозаводе
Общество

Нижегородский врач подцепил вирусную бородавку в одном из тренажерных залов города

20 февраля 2025 09:39  [134] Общество

Фото: Телеграм-канал "Бокал прессека"

Дерматолог Нижегородского филиала ГНЦДК Илья Макарычев подцепил вирусную бородавку в одном из тренажерных залов города. Об этом сообщил Телеграм-канал "Бокал прессека" со ссылкой на врача. 

По словам Макарычева, с вирусными бородавками он работает много лет, но от пациентов не заражался, а вот в спортзале почти сразу подцепил инфекцию. Бородавку врач распознал по характерной "корочке" на пальце, ее удалили лазером. 

Дерматолог дал несколько советов, как избежать заражения в спортивных залах:

  • заниматься в перчатках без обрезанных "пальцев";
  • никогда не ходить босиком в залах, раздевалках и душевых;
  • минимум контакта кожи с поверхностями в душевых и саунах.

Медик считает, что во всех тренажерных залах слабый контроль за заразными болезнями кожи. Но при этом отмечает, что этот случай – не повод формировать у себя патологическую брезгливость. 

"Заразиться чем-то опасным в спортзале почти невозможно. Основные риски связаны с микозом и вирусными бородавками или контагиозным моллюском. Польза от занятий спортом многократно превышает негативный эффект от возможного заражения кожными заболеваниями", — напомнил специалист.

Ранее нижегородский уролог рассказал, как сохранить мужское здоровье.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2025 14:26  [498] Нижегородский врач предупредила об опасности "ветряночных вечеринок"
17 февраля 2025 11:54  [1095] Нижегородцам рассказали о новшествах в поликлиниках
09 февраля 2025 15:24  [563] Нижегородцам назвали продукты, о которые чаще всего ломают зубы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph