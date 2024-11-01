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Общество

Дорогу по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде отремонтировали по нацпроекту

02 ноября 2024 13:29  [4] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт дороги по улице Краснодонцев завершился в Нижнем Новгороде. Как сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" работы велись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Небольшой участок дороги от проспекта Кирова до улицы Комсомольской до ремонта не отвечал нормативным требованиям, асфальтовое покрытие было сильно изношено. Дорога проходит рядом с городской больницей №37, спортивной школой №1 и школой №127, по ней ездит общественный транспорт. Исходя из этих данных, участок был включен в ремонтный перечень БКД.

Подрядчик уложил новое дорожное полотно, заменил бортовой камень, дорожные знаки, обустроил тротуары, а также нанес разметку термопластиком. Кроме того, были установлены Г-образные металлические опоры на пешеходных переходах для дальнейшей перспективной реконструкции светофорных объектов.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Новикова-Прибоя отремонтировали по нацпроекту.

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Теги:
БКД Дороги Ремонтные работы
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