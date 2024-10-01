Ремонт участков улиц Фруктовой и Гужевой завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершили ремонтные работы на улице Фруктовая на участке от улицы Родионова до улицы Яблоневой и на улице Гужевая на участке от улицы Ошарская до кольца "Лапшиха" по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На улице Гужевой которая частично дублирует улицу Ванеева, отремонтировали дорожное полотно протяженностью около 600 метров, Установили 115 дорожных знаков, заменили остановочный павильон, а также нанесли разметку. Кроме того, для комфортного и безопасного движения пешеходов вдоль трассы обустроили полноценный тротуар.

На улице Фруктовая выполнили ремонт проезжей части протяженностью более 400 метров, установили 76 дорожных знаков и нанесли разметку.Также вдоль дороги оборудовали тротуар со стороны здания Пожарной спасательной части №2 и отремонтировали пешеходную дорожку на противоположной стороне.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что подъезд к источнику Серафима Саровского в Дивееве отремонтировали по нацпроекту БКД.