Лжеброкеры развели жителя Навашина на 1,4 млн рублей Происшествия

Житель города Навашино пострадал от действий дистанционных мошенников, желая приумножить свой доход.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, рекламу пассивного заработка на бирже 44-летний мужчина увидел в интернете. Он перешёл по ссылке на сайт и зарегистрировался на интернет-платформе. Вскоре с ним связался "представитель биржи".

Мошенник убедил мужчину перевести через онлайн-банк 1,4 млн рублей на указанный банковский счёт для получения пассивного дохода. Однако, обещанного дохода потерпевший так и не увидел, а злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что любовный приворот обернулся для нижегородца потерей 45 тысяч рублей.