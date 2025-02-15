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Происшествия

Лжеброкеры развели жителя Навашина на 1,4 млн рублей

21 февраля 2025 07:00  [105] Происшествия

Житель города Навашино пострадал от действий дистанционных мошенников, желая приумножить свой доход.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, рекламу пассивного заработка на бирже 44-летний мужчина увидел в интернете. Он перешёл по ссылке на сайт и зарегистрировался на интернет-платформе. Вскоре с ним связался "представитель биржи".

Мошенник убедил мужчину перевести через онлайн-банк 1,4 млн рублей на указанный банковский счёт для получения пассивного дохода. Однако, обещанного дохода потерпевший так и не увидел, а злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что любовный приворот обернулся для нижегородца потерей 45 тысяч рублей.

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Теги:
мошенники Навашино
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