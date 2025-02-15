Лжеброкеры развели жителя Навашина на 1,4 млн рублей

Житель города Навашино пострадал от действий дистанционных мошенников, желая приумножить свой доход.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, рекламу пассивного заработка на бирже 44-летний мужчина увидел в интернете. Он перешёл по ссылке на сайт и зарегистрировался на интернет-платформе. Вскоре с ним связался "представитель биржи".
Мошенник убедил мужчину перевести через онлайн-банк 1,4 млн рублей на указанный банковский счёт для получения пассивного дохода. Однако, обещанного дохода потерпевший так и не увидел, а злоумышленник перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что любовный приворот обернулся для нижегородца потерей 45 тысяч рублей.
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