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Общество

Нижегородцы жалуются на некорректную работу транспортного приложения АСИП

22 февраля 2025 09:00  [213] Общество

Нижегородцы жалуются в соцсетях на плохую работу сервиса "Автоматизированная система информирования пассажиров" (АСИП). При помощи этого приложения можно наблюдать в режиме онлайн движение автобусов в Нижнем Новгороде.

Так, нижегородец Дмитрий написал в группе "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации" о том, что маршрут А-37 в АСИП вечером 20 февраля был указан как А-53. О сбоях в навигационном оборудовании, и, как следствие, некорректной работе сервиса пишут и другие нижегородцы.

В свою очередь, представители ЦРТС ответили, что обо всех фактах неправильной работы АСИП можно сообщать напрямую владельцу маршрута. Контактные данные перевозчика размещены в каждом автобусе, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО предложили управлять светофорами на Белинке с помощью ИИ. Кроме того, с прошлого года существует мобильное приложение "Мой Нижний Новгород", в котором в режиме реального времени отображаются перекрытия дорог.  

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Теги:
автобусы ЦРТС
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