Нижний Новгород простится с замглавы АО "АтлантикТрансгазСистема" 24 февраля

Заместитель генерального директора по проектированию и руководитель нижегородского представительства АО "АтлантикТрансгазСистема" Марина Фролова ушла из жизни 21 февраля. Ей было 63 года.

Церемония прощания состоится в понедельник, 24 февраля. Она пройдёт в ритуальном зале Бугровского кладбища на улице Пушкина в Нижнем Новгороде.

Коллектив АО "АтлантикТрансгазСистема" выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Марины Владимировны.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также присоединяется к словам скорби.

Напомним, что 20 февраля из жизни ушел мастер спорта СССР по плаванию Владимир Скрозников. Известно, что он долго болел.