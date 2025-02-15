Нижний Новгород простится с замглавы АО "АтлантикТрансгазСистема" 24 февраля

Заместитель генерального директора по проектированию и руководитель нижегородского представительства АО "АтлантикТрансгазСистема" Марина Фролова ушла из жизни 21 февраля. Ей было 63 года.
Церемония прощания состоится в понедельник, 24 февраля. Она пройдёт в ритуальном зале Бугровского кладбища на улице Пушкина в Нижнем Новгороде.
Коллектив АО "АтлантикТрансгазСистема" выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Марины Владимировны.
Редакция НИА "Нижний Новгород" также присоединяется к словам скорби.
Напомним, что 20 февраля из жизни ушел мастер спорта СССР по плаванию Владимир Скрозников. Известно, что он долго болел.
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