Блины в Нижнем Новгороде подорожали на 5% перед Масленицей

В преддверии Масленицы стоимость набора продуктов для приготовления блинов увеличилась в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Как пишут "Известия", по данным аналитиков "Платформа ОФД", в 2025 году "Индекс блинов" составил 142 рубля.
Аналитики рассчитали стоимость набора ингредиентов для приготовления блинов на четверых. В среднем в офлайн-магазинах продукты обходятся в 142 рубля, тогда как в онлайн-магазинах аналогичный набор стоит 239 рублей — это на 12% дороже, чем год назад.
Больше всего за год подорожала пшеничная мука — на 13%, тогда как яйца, напротив, подешевели на 10%.
Цены на "блинный набор" различаются в зависимости от региона. В Москве его стоимость составила 162 рубля, в Санкт-Петербурге — 150, в Казани — 143, в Краснодаре — 154, в Екатеринбурге — 158, а в Новосибирске — 178 рублей.
Растёт спрос на готовую продукцию. Средняя стоимость блинной смеси в этом году составила 177 рублей, а её продажи увеличились на 14%.
Онлайн-заказы готовых блинов выросли на 24%, а замороженных — на 32%. Чаще всего покупатели выбирают блины с мясом и творогом. Средняя цена порции замороженного продукта — 181 рубль.
В заведениях общепита за порцию блинов в среднем платят 271 рубль.
Ранее диетолог рассказала, что в сутки можно съедать до пяти блинов. Подробности выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".
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