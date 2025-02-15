Блины в Нижнем Новгороде подорожали на 5% перед Масленицей Экономика

В преддверии Масленицы стоимость набора продуктов для приготовления блинов увеличилась в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Как пишут "Известия", по данным аналитиков "Платформа ОФД", в 2025 году "Индекс блинов" составил 142 рубля.

Аналитики рассчитали стоимость набора ингредиентов для приготовления блинов на четверых. В среднем в офлайн-магазинах продукты обходятся в 142 рубля, тогда как в онлайн-магазинах аналогичный набор стоит 239 рублей — это на 12% дороже, чем год назад.

Больше всего за год подорожала пшеничная мука — на 13%, тогда как яйца, напротив, подешевели на 10%.

Цены на "блинный набор" различаются в зависимости от региона. В Москве его стоимость составила 162 рубля, в Санкт-Петербурге — 150, в Казани — 143, в Краснодаре — 154, в Екатеринбурге — 158, а в Новосибирске — 178 рублей.

Растёт спрос на готовую продукцию. Средняя стоимость блинной смеси в этом году составила 177 рублей, а её продажи увеличились на 14%.

Онлайн-заказы готовых блинов выросли на 24%, а замороженных — на 32%. Чаще всего покупатели выбирают блины с мясом и творогом. Средняя цена порции замороженного продукта — 181 рубль.

В заведениях общепита за порцию блинов в среднем платят 271 рубль.

Ранее диетолог рассказала, что в сутки можно съедать до пяти блинов. Подробности выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".