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Спорт

Здание бассейна "Динамо" в Нижнем Новгороде обрело крышу

24 февраля 2025 11:52  [44] Спорт

Фото: Александр Воложанин

На здании бассейна "Динамо" в центре Нижнего Новгорода установили кровельное покрытие. Об этом сообщило "Время Н" с ссылкой на региональное минимущества.

Подрядчик также установил окна, арматурный каркас по периметру бывшей чаши бассейна и другие объекты. 

В министерстве добавили, что сейчас идет установка каркаса вертикальных колонн, опалубки стен и второго этажа. Кроме того, уже поставлена часть спортивного оборудования. 

Ранее сообщалось, что в обновленном после ремонта здании бассейна "Динамо" планируется открыть, в частности, залы для борьбы, бокса и тайского бокса, фитнес-центр. Автором проекта реконструкции здания стал нижегородский архитектор Владимир Миронов, который также подготовил проекта центра бокса в Городце.

Бассейн "Динамо" был построен в городе Горьком в 1936 году. Здание пустовало с 1990-х годов. На его ремонт выделили 137 млн рублей.
 

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Теги:
бассейн Плавание Ремонт
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