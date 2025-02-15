Здание бассейна "Динамо" в Нижнем Новгороде обрело крышу Спорт

Фото: Александр Воложанин

На здании бассейна "Динамо" в центре Нижнего Новгорода установили кровельное покрытие. Об этом сообщило "Время Н" с ссылкой на региональное минимущества.

Подрядчик также установил окна, арматурный каркас по периметру бывшей чаши бассейна и другие объекты.

В министерстве добавили, что сейчас идет установка каркаса вертикальных колонн, опалубки стен и второго этажа. Кроме того, уже поставлена часть спортивного оборудования.

Ранее сообщалось, что в обновленном после ремонта здании бассейна "Динамо" планируется открыть, в частности, залы для борьбы, бокса и тайского бокса, фитнес-центр. Автором проекта реконструкции здания стал нижегородский архитектор Владимир Миронов, который также подготовил проекта центра бокса в Городце.

Бассейн "Динамо" был построен в городе Горьком в 1936 году. Здание пустовало с 1990-х годов. На его ремонт выделили 137 млн рублей.

