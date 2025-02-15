Рейд полиции закончился штрафами для 15 мигрантов в Нижнем Новгороде Общество

Пятнадцать иностранцев привлекут к ответственности в Нижнем Новгороде за нарушение миграционного законодательства.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, проведение рейдовых мероприятий по контролю за трудовой деятельностью иностранных граждан является важным шагом к обеспечению соблюдения миграционного законодательства и поддержанию правопорядка.

По итогам последнего рейда силовиков в Канавинском районе, помимо 15 административных эпизодов со штрафом в 2 тысячи рублей, также состоится вынесение решений о выдворении двух мигрантов из страны.

Еще по одному мигранту дело направят в Канавинский райсуд, так как фигурант уклонился от прохождения иммиграционного контроля, что является нарушением закона.

Ранее сообщалось, что уголовным делом закончилась для мигранта стрельба по нижегородским полицейским.