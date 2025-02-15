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Общество

Нижегородская полиция объяснила, как работает реестр нелегальных мигрантов

16 февраля 2025 10:54  [124] Общество

В феврале на базе официального сайта МВД России и портала Госуслуг начал работу реестр контролируемых лиц, известный как "реестр нелегальных мигрантов". О его особенностях и последствиях для иностранцев рассказал начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Андрей Кнаус в эфире программы "Экипаж. Происшествия недели" (16+).  

По его словам, новый сервис собирает данные обо всех иностранных гражданах, которые находятся в России с нарушением миграционного законодательства. В реестре фиксируются персональные данные, информация о правонарушении и дата его совершения.  

"Теперь мы знаем их поименно, а также понимаем, за какое нарушение и когда человек оказался в этом списке. Реестр постоянно обновляется — данные вносятся четыре раза в сутки. Из него исключаются лица, покинувшие Россию или у которых истек срок пребывания", — пояснил Кнаус.  

Какие ограничения вводятся для мигрантов  

Доступ к реестру имеют правоохранительные органы. Однако проверить, числится ли конкретный человек в списке, может любой гражданин на сайте МВД России.  

Для лиц, попавших в реестр, вводится порядка десяти ограничений. Среди ключевых запретов: регистрация транспортных средств, покупка и продажа недвижимости. Также предусмотрены ограничения в банковской сфере — таким мигрантам запрещено открывать счета, а в ряде случаев даже осуществлять переводы.  

"Ограничения довольно серьезные. Каждый иностранец, чьи данные есть в реестре, почувствует их на себе", — отметил Кнаус.  

За нарушение этих запретов предусмотрена административная ответственность, прописанная в части 3 статьи 18.9 КоАП РФ. Она распространяется как на самих мигрантов, так и на должностных и юридических лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение новых требований.  

Депортация теперь в ведении МВД  

С 5 февраля полномочия по принятию решений о принудительном выдворении иностранцев из России переданы органам внутренних дел. Теперь такие решения принимают руководители территориальных подразделений МВД, а также управления по вопросам миграции и подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

"На сегодняшний день уже принято более 20 решений об административном выдворении", — сообщил Кнаус.  

До запуска реестра проверка мигрантов проводилась путем анализа различных информационных баз. Теперь же сам факт нахождения в реестре может стать основанием для доставления иностранного гражданина в отдел полиции.  

Как выйти из реестра  

По словам Кнауса, самый простой способ исключения из списка — покинуть территорию России. Однако у незаконно находящихся в стране иностранцев есть еще одна возможность: до 30 апреля 2025 года они могут урегулировать свой статус, обратившись в территориальные органы МВД.

Ранее сообщалось, что запрет на работу мигрантов могут ввести в Нижегородской области в 2025 году.

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Теги:
Иностранцы МВД Миграция
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