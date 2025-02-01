155 нелегальных мигрантов депортированы из Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

С начала этого года в Нижегородской области судебные исполнители выдворили за пределы страны 155 иностранцев.

Как сообщается на сайте регионального ГУФССП, не так давно судебные приставы сопроводили до государственной границы 19 граждан Узбекистана и два выходца из Ирака. Все они были привлечены к административной ответственности за нарушения правил пребывания в России. После выдворения данные граждане смогут въехать в Россию легально в течение следующих пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введен новый режим депортации мигрантов.

Также мы рассказывали, что военные следователи выявили в Нижнем Новгороде 138 нелегалов и уклонистов. А еще в Нижнем Новгороде за взятки задержана экс-сотрудница нижегородского МВД.



