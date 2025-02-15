Размер пособий по беременности вырос в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области выросли пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Пособие по беременности и родам

Размер пособия зависит от дохода женщины и рассчитывается на основе ее среднего заработка за два года, предшествующих выходу в декрет. При этом установлены минимальные и максимальные суммы выплат:

- 140 дней — от 103 285 рублей до 794 355 рублей.

- 156 дней (при осложненных родах) — от 115 089 рублей до 885 139 рублей.

- 194 дня (при многоплодной беременности) — от 143 123 рублей до 1 100 750 рублей.

Выплата производится Социальным фондом с первого дня декретного отпуска.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

С 2025 года увеличился размер выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Это пособие назначается одному из членов семьи, который берет отпуск по уходу. Оно составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не более 68 995,48 рубля в месяц.

В Социальном фонде уточнили, что даже если родитель выйдет на работу досрочно на полный рабочий день, выплата продолжится. Получать пособие могут не только матери, но и отцы, а также бабушки или дедушки.

Пособие для неработающих родителей

Выросло и ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан. Его размер теперь составляет 10 103,83 рублей. Оно выплачивается только тем, кто не получает пособие по безработице.

В СФР также напомнили, что если родитель был уволен во время беременности, декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, он может выбрать, какое пособие получать — ежемесячное или единое.

Изменения в назначении единого пособия

С 2025 года изменились условия получения единого пособия на детей. Теперь оно не назначается, если доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период оказался ниже четырех МРОТ. В 2025 году эта сумма составляет 22 440 рублей, а значит, минимальный доход для получения пособия должен быть не менее 89 760 рублей в год.

Новое правило не распространяется на жителей новых регионов. Кроме того, требование может быть смягчено, если трудоспособный член семьи не работал по уважительной причине, например, женщина была беременна или ухаживала за ребенком или пожилым родственником.

Какие выплаты не учитываются при назначении пособия

При расчете нуждаемости больше не будут учитываться:

- государственные выплаты военнослужащим и их семьям в связи с участием в боевых действиях;

- средства из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

Упрощение оформления пособий

Теперь оформить единое пособие на новорожденного стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, назначение пособия будет происходить автоматически, без дополнительной проверки нуждаемости.

Срок выплат для новорожденного будет таким же, как у пособия на старших детей. В последний месяц его получения родители смогут подать единое заявление на переоформление выплат сразу на всех детей.

Также упростился перевод выплат на другого родителя. Если суд определил место жительства ребенка с одним из родителей, он может подать заявление, и Социальный фонд прекратит выплаты бывшему супругу, направив их фактическому опекуну.

Контакты для консультаций

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр Социального фонда России по Нижегородской области: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Часы работы: понедельник–четверг 08:00–17:00, пятница 08:00–16:00

Ранее сообщалось, что нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей.