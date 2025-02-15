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Спорт

План развития адаптивного спорта на 2025 год утвердили в Нижегородской области

24 февраля 2025 12:55  [101] Спорт

Фото: Telegram-канал Дмитрия Кабайло

Развитие адаптивного спорта в Нижегородской области стало первой темой заседания новой комиссии, созданной при региональном министерстве спорта. Как рассказал в своем Telegram-канале глава минспорта Дмитрий Кабайло, речь идет о поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Председателем комиссии стал депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов. В первом заседании также принял участие председатель Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

В состав нового органа при нижегородском минспорта вошли сотрудники правительства области, депутаты Заксобрания и гордумы, представители нижегородского отделения фонда "Защитники Отечества", спортивные функционеры и др.

По словам Дмитрия Кабайло, итогом первого заседания новой комиссии стал утвержденный план работы на 2025 год. Также стороны обсудили конкретные шаги, которые следует предпринят для создания комфортных условий по занятиям спорта для граждан с ОВЗ. Речь идет о подготовке кадров, закупке оборудования и обеспечении транспортной доступности на спортивные объекты.

Ранее сообщалось, что стадион "Водник" в Нижнем Новгороде могут выставить на торги в рамках КРТ.

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Теги:
Паралимпийцы Спорт
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