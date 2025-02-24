Нового директора назначили в Перевозском колледже после страшного ДТП

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Валентин Платонов назначен исполняющим обязанности директора Перевозского строительного колледжа. Он вступил в должность 13 февраля.
Соответствующий приказ подписал Михаил Пучков, министр образования и науки региона. Об этом также сообщается на сайте учебного заведения. Ранее Платонов занимал пост заместителя директора по безопасности.
Напомним, что прошлый директор колледжа Дмитрий Галочкин и его первый заместитель Юлия Ананьина погибли в автомобильной катастрофе 7 февраля. Момент смертельной аварии попал на видео.
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