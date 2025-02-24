Нового директора назначили в Перевозском колледже после страшного ДТП Общество

Фото: ГАПОУ "Перевозский строительнй колледж"

Валентин Платонов назначен исполняющим обязанности директора Перевозского строительного колледжа. Он вступил в должность 13 февраля.

Соответствующий приказ подписал Михаил Пучков, министр образования и науки региона. Об этом также сообщается на сайте учебного заведения. Ранее Платонов занимал пост заместителя директора по безопасности.

Напомним, что прошлый директор колледжа Дмитрий Галочкин и его первый заместитель Юлия Ананьина погибли в автомобильной катастрофе 7 февраля. Момент смертельной аварии попал на видео.