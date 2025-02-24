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Общество

Нового директора назначили в Перевозском колледже после страшного ДТП

24 февраля 2025 20:00  [1] Общество

Фото: ГАПОУ "Перевозский строительнй колледж"

Валентин Платонов назначен исполняющим обязанности директора Перевозского строительного колледжа. Он вступил в должность 13 февраля. 

Соответствующий приказ подписал Михаил Пучков, министр образования и науки региона. Об этом также сообщается на сайте учебного заведения. Ранее Платонов занимал пост заместителя директора по безопасности.

Напомним, что прошлый директор колледжа Дмитрий Галочкин и его первый заместитель Юлия Ананьина погибли в автомобильной катастрофе 7 февраля. Момент смертельной аварии попал на видео

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