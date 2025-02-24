Нижегородцам отказывают в работе из-за нехватки навыков и гостинга Экономика

В Нижегородской области самой частой причиной отказа в трудоустройстве стало несоответствие квалификации соискателя требованиям вакансии. Такой вывод сделали аналитики CRM-системы для рекрутинга Talantix, изучив 220 тысяч случаев несостоявшегося найма за последний год. Информацией поделились в пресс-службе hh.ru.

Каждая четвертая неудачная попытка трудоустройства (25%) связана именно с недостаточным уровнем навыков кандидатов. Особенно эта проблема актуальна для программистов (9% отказов), менеджеров по продажам и работе с клиентами (8%), а также руководителей проектов, тестировщиков и специалистов по закупкам (по 3%).

На втором месте среди причин отказов оказался гостинг – ситуация, когда соискатель внезапно прекращает контакт с работодателем. Доля таких случаев выросла в регионе на 122% – если в 2023 году их было 16 тысяч, то в 2024-м уже более 36 тысяч. Чаще всего "пропадают" продавцы-консультанты, кассиры (12%), менеджеры по продажам (10%), кладовщики, операторы кол-центров и упаковщики (по 3%).

Третья по распространенности причина – отсутствие интереса к вакансии или компании. Из-за этого работодатели не смогли закрыть 14% вакансий, что составляет около 30 тысяч случаев.

Эксперты также отмечают, что на рынке труда по-прежнему присутствует эйджизм. Некоторые работодатели негласно вводят возрастные ограничения, что в условиях кадрового дефицита может стать для них серьезной ошибкой. По данным Talantix, за последние три года 41% компаний пересмотрели возрастные требования в сторону их увеличения, понимая, что искусственное сужение круга кандидатов мешает закрывать вакансии.