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Мошенники похитили у нижегородцев 146 млн рублей за январь

24 февраля 2025 17:52  [87] Происшествия

В январе 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано 639 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 146 миллионов рублей. Об этом "НТА-Приволжье" сообщили в региональном управлении МВД.  

Полицейские напоминают, что сотрудники банков, правоохранительных органов и госведомств никогда не звонят в мессенджерах, не проводят переговоры по видеосвязи и не просят коды, пароли или переводы денег. Если кто-то требует такие действия — это мошенники.  

Если человек все же стал жертвой аферистов, необходимо немедленно заблокировать банковские операции и обратиться в полицию.  

В Банке России также предупредили, что мошенники могут использовать украденные смс-коды для входа в онлайн-банки, соцсети, "Госуслуги" и другие сервисы. Это позволяет им не только похитить деньги, но и оформлять кредиты на имя жертвы.  

Чтобы не допустить потери средств, следует регулярно менять пароли, особенно если коды были случайно переданы посторонним. Также полезно проверять кредитную историю – так можно вовремя обнаружить незаконно оформленные займы.

Ранее сообщалось, что нижегородка попыталась вернуть вложенные в пирамиду 25 лет назад 14 тысяч долларов и потеряла свои сбережения.

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