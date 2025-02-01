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Культура и отдых

Работники нижегородского театра оперы не жаловались в минкульт на условия труда

03 февраля 2025 15:00  [86] Культура и отдых

Сотрудники Нижегородского театра оперы и балета, выразившие недовольство условиями своей работы, не обращались в министерство культуры Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства НИА "Нижний Новгород", жалоб от работников театра они не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что многие артисты якобы выражают недовольство организацией рабочего процесса. Так, один из сотрудников культурного учреждения рассказал о постоянных переработках и нерегулярном графике, которые мешают нормальной жизни. Также работники заявили, что направили коллективное письмо в Минкульт, где основной акцент был сделан на проблемах с заработной платой.

В свою очередь, представители нижегородского министерства культуры отметили, что в случае поступления жалобы в театре проведут тщательную проверку всех фактов, указанных артистами.

Ранее сообщалось, что новое здание Нижегородского театра оперы и балета построят на набережной Волги.

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Теги:
культура Театр
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