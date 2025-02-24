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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело из-за недостроенной школы в Дзержинске

25 февраля 2025 09:52  [283] Происшествия

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту недостроенной школы в Дзержинске. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом стало обращение жителей города к председателю СК РФ. Дзержинцы, в частности, рассказали, что единственную школу в их районе закрыли еще в 2021 году, при этом новое здание должно было быть сдано в 2023 году.

Однако нового школьного корпуса до сих пор нет, из-за чего учащиеся вынуждены посещать другие школы, расположенные далеко от дома. Кроме того, дети вынуждены добираться до места учебы самостоятельно, так как школьный автобус не работает.

Бастрыкин потребовал доклад о результатах и ходе расследования этого дела у руководителя СУ СКР по Нижегородской области.

По всей видимости, речь идет о школе имени Молева, которую власти обещают достроить в 2025 году. В феврале мэр города химиков Михаил Клинков встретился с родителями учащихся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. 

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал возобновить расследование по делу о травме ребенка в Арзамасе.

 

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Теги:
Уголовное дело Школы
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