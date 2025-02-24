Обманувшая нижегородцев лжетурагент предстала перед судом. Об этом сообщили в программе "Кстати... " (16+).
До 2021 года обвиняемая работала в турагентстве. Уйдя из него, стала представляться руководителем туркомпании, заключала с клиентами договоры на организацию заграничного отдыха, получала полную предоплату, но выполнять свои обязательства не собиралась. Женщину задержали в ноябре 2023 года. Но она оставалась на свободе до суда и продолжала обманывать новых клиентов.
По данным программы, к началу суда обвиняемая стала многодетной матерью и на заседания ходит с грудным ребенком.
Ранее сообщалось, что женщина похитила у клиентов более 7,5 млн рублей. Если вина обвиняемой будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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