Красный флигель кадетского корпуса Нижегородского кремля отремонтируют за 27 млн рублей Культура и отдых

На разработку научно-проектной документации и капитальный ремонт красного флигеля кадетского корпуса Нижегородского кремля выделено 27,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Заказчиком работ выступает управление делами правительства региона. Запланирован ремонт фасадов, перекрытия, замена козырька над главным входом в здание, а также водосточной системы.

Заявки принимаются до 10 марта, итоги подведут до 13 марта. Работы должны быть до 10 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что на торги повторно выставлена усадьба Савиновой в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что в регионе создан стандарт по сохранению исторической среды.