Особые режимы сняли у четырех аварийных зданий в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде отменены режимы ЧС и повышенной готовности в границах четырех домов в центральной части города. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте мэрии.

С 30 января прекращен режим чрезвычайной ситуации на улице Ильинской, 117 (литеры В, Б, Г4). Он действовал с весны прошлого года из-за аварийного состояния здания. Минувшим летом его планировали реквизировать, однако теперь администрация сообщила об устранении причин для особого режима. Подробности проведенных работ не уточняются.

Также с 30 января отменен режим ЧС в границах многоквартирного дома на улице Большой Покровской, 46б (литеры Б и Б1).

Еще один особый режим сняли у дома №7 по переулку Вахитова. В марте 2023 года там произошло обрушение стены пристроя. Здание 1917 года постройки признали аварийным и подлежащим реконструкции, после чего вокруг него установили режим ЧС. Теперь он отменен.

С 31 января завершились работы на улице Большой Перекрестной, 9, где располагается детский сад №135. Там ранее был введен режим повышенной готовности из-за аварийного состояния крыши. После ремонта кровли необходимость в особом режиме исчезла.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели возле аварийного дома в Сормове. Аналогичный режим также действует в Канавине рядом с местом, где недавно в 10-метровую яму провалился мужчина.