Еще несколько нижегородских автобусов поменяют свои маршруты c 1 марта Общество

Нижегородские автобусы А-36 и А-42 начнут ездить по новым маршрутам уже в марте этого года, сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Автобусы А-36 теперь будут ходить по проспекту Гагарина и улице Горной. Это изменение должно частично компенсировать смену маршрута А-31. Конечной остановкой А-36 станет жилой комплекс "Победа", вместо остановки Ближнее Константиново.

Тогда как автобусы А-42 начнут ездить по улицам Малой Покровской, Ильинской, Добролюбова, а также Зеленскому съезду. Маршрут продлен от площади Горького до площади Минина и Пожарского.

Ранее мы уже сообщали о смене маршрутов движения трех автобусов.