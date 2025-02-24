Следователи СК выясняют обстоятельства трагедии в Борском округе Происшествия

Фото: СК по Нижегородской области

Следователи нижегородского СК выясняют обстоятельства пожара в Борском округе, на котором погибли мужчина и женщина.

Как сообщили в СУ СКР по региону, в рамках доследственной проверки на место трагедии выезжали специалисты следственного отдела по городу Бор. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено.

Как основную версию произошедшего дознаватели рассматривают небрежное обращение с огнем. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.