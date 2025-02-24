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Общество

Шесть автобусов большого класса будут работать на А-76 с 1 марта

25 февраля 2025 16:32  [93] Общество

Шесть автобусов большой вместимости будут работать на маршруте А-76 с 1 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Ранее нижегородцы пожаловались на странице ЦРТС в соцсети на нехватку подвижного состава на данном маршруте, который пролегает от улицы Дубравной до Московского шоссе. В ведомстве напомнили, что А-76 будет осуществлять пассажирские перевозки по брутто-контракту, в связи с чем к оператору маршрута предъявляются повышенные требования по транспортной работе.

Ранее сообщалось, что еще несколько нижегородских автобусов поменяют свои маршруты c 1 марта. Кроме того, схема движения трех автобусов частично изменится в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что в 2025 году продолжится переход нижегородских автобусов на систему брутто-контрактов.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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