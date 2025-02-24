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Происшествия

Суд арестовал поджигателя военкомата и автомобилей в Арзамасе

25 февраля 2025 17:16  [44] Происшествия

В Арзамасе суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на теракт и умышленном поджоге автомобилей. Об этом сообщили на сайте судебной инстанции.  

По данным следствия, ночью 23 февраля злоумышленник поджег две машины в поселке Выездное, после чего направился к зданию военкомата в Арзамасе и попытался поджечь его, забрасывая горящими бутылками.  

Мужчину задержали, ему предъявлены обвинения по статьям 205 и 167 УК РФ. 24 февраля Арзамасский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 22 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде бывший военный комиссар сознался во взятках за освобождение призывников от армии.

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Теги:
Арзамас Приговор Суды
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