Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 7 марта

График движения электричек изменится в Нижегородской области в марте, сообщается на официальном сайте АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
Временные коррективы связаны с появлением "окна" из-за проведения ремонтных работ на перегонах Семенов - Тарасиха, Уста - Шеманиха и Линда - Тарасиха.
Изменения коснутся поездов, курсирующих между Нижним Новгородом и станциями Семенов, Шахунья и Ветлужская.
Ранее сообщалось, некоторые нижегородские автобусы изменят свой маршрут с 1 марта.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+