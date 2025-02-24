Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 7 марта Общество

График движения электричек изменится в Нижегородской области в марте, сообщается на официальном сайте АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Временные коррективы связаны с появлением "окна" из-за проведения ремонтных работ на перегонах Семенов - Тарасиха, Уста - Шеманиха и Линда - Тарасиха.

Изменения коснутся поездов, курсирующих между Нижним Новгородом и станциями Семенов, Шахунья и Ветлужская.

Ранее сообщалось, некоторые нижегородские автобусы изменят свой маршрут с 1 марта.