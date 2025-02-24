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Общество

Нижегородская полиция изъяла 9 цистерн с отходами у "черных" ассенизаторов

26 февраля 2025 11:37  [41] Общество

Правоохранители изъяли 9 цистерн с жидкими отходами у "черных" ассенизаторов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля.

В ходе инспекций нарушителям выписаны штрафы на более чем 200 тысяч рублей.

В управлении подчеркнули, что власти ведут активную борьбу с "черными" ассенизаторами, сливающими нечистоты в ливневую систему города вместо специальных очистных сооружений. С 2024 года было составлено более 80 протоколов об административных правонарушениях по фактам незаконного слива жидких отходов в не предназначенные для этого места.

При фиксации таких нарушений правоохранительные органы в праве изъять транспортное средство, считающееся орудием совершения правонарушения.

Напомним, правоохранители поймали ассенизатора, сливавшего отходы на улице Ошарской.

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Теги:
ЖКХ Отходы Экология
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