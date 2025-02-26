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Общество

Пять нижегородских колледжей получат гранты на развитие производственных кластеров

27 февраля 2025 07:00  [85] Общество

Пять учебных заведений Нижегородской области получат гранты на развитие образовательно-производственных кластеров. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале правовой информации Нижегородской области 25 февраля 2025 года.

В частности, господдержка будет оказана образовательным организациям, реализующим программы среднего образования в кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

Гранты в виде субсидий получат "Нижегородский авиационный колледж", "Нижегородский индустриальный колледж", "Саровский политехнический техникум", "Павловский автомеханический техникум" и "Дзержинский технический колледж".

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые получат губернаторский грант за самое смелое исследование.

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Теги:
Гранты Образование
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