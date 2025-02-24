Мызинский путепровод хотят отремонтировать досрочно Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Мызинский путепровод в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать досрочно.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, о такой возможности рассказал председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков, посетивший переправу с инспекцией.

По словам Солдатенкова, в настоящее время подрядчик работает по утвержденному графику, отставаний нет. Транспортная ситуация в районе проведения ремонтных работ оптимизируется.

Кроме того, заказчик работ МКУ "ГУММИД" уже готовит свои предложения по завершению ремонта путепровода раньше намеченного срока (по плану ремонт на переправе должен завершиться в 2026 году).

Ранее нижегородцам рассказали, как идет капремонт путепровода у Мызинского моста. Также сообщалось, что капремонт путепровода у Мызинского моста взят под контроль депутатов ЗСНО. Напомним, что работы на путепроводе у Мызинского моста начались по нацпроекту 15 января.