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Общество

Мызинский путепровод хотят отремонтировать досрочно

26 февраля 2025 13:25  [157] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Мызинский путепровод в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать досрочно.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, о такой возможности рассказал председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков, посетивший переправу с инспекцией.

По словам Солдатенкова, в настоящее время подрядчик работает по утвержденному графику, отставаний нет. Транспортная ситуация в районе проведения ремонтных работ оптимизируется.

Кроме того, заказчик работ МКУ "ГУММИД" уже готовит свои предложения по завершению ремонта путепровода раньше намеченного срока (по плану ремонт на переправе должен завершиться в 2026 году).

Ранее нижегородцам рассказали, как идет капремонт путепровода у Мызинского моста. Также сообщалось, что капремонт путепровода у Мызинского моста взят под контроль депутатов ЗСНО. Напомним, что работы на путепроводе у Мызинского моста начались по нацпроекту 15 января.

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Теги:
Владимир Солдатенков Мызинский мост Ремонтные работы
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