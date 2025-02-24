Более тысячи мигрантов выдворили из Нижнего Новгорода в 2024 году Общество

Более тысячи мигрантов выдворили из Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом на заседании городской думы сообщил начальник регионального управления МВД России полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, сотрудники полиции провели более 3 тысяч проверок мест проживания и работы мигрантов.

"Вдвое возросло число пресеченных правонарушений в сфере миграции. Вынесено более 1 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, в том числе числе 760 принудительно", - рассказал он.

Олег Соколов напомнил, что в январе вступил в силу указ президента о временных мерах по урегулированию правового положения отдельной категории иностранных граждан в связи с применением режима высылки.

"Сейчас нами проводится активная разъяснительная работа, в том числе с руководителями трудовых организаций, представителями национальных диаспор, в части необходимости до 1 мая инициативно получить статусные документы всем иностранцам, проживающим на территории России без законных оснований", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Нижнем Новгороде.