Более тысячи мигрантов выдворили из Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом на заседании городской думы сообщил начальник регионального управления МВД России полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По его словам, сотрудники полиции провели более 3 тысяч проверок мест проживания и работы мигрантов.
"Вдвое возросло число пресеченных правонарушений в сфере миграции. Вынесено более 1 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, в том числе числе 760 принудительно", - рассказал он.
Олег Соколов напомнил, что в январе вступил в силу указ президента о временных мерах по урегулированию правового положения отдельной категории иностранных граждан в связи с применением режима высылки.
"Сейчас нами проводится активная разъяснительная работа, в том числе с руководителями трудовых организаций, представителями национальных диаспор, в части необходимости до 1 мая инициативно получить статусные документы всем иностранцам, проживающим на территории России без законных оснований", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Нижнем Новгороде.
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