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Общество

Стандарты транспортного обслуживания обновляют в Нижегородской области

26 февраля 2025 16:30  [266] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном собрании Нижегородской области обсудили проект Регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Документ, разрабатываемый с 2024 года, определяет ключевые требования к доступности, безопасности и комфорту общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания.

Региональный стандарт формируется с учетом обращений жителей и муниципалитетов. На его основе уже создан комплексный план транспортного обслуживания, который определяет объемы необходимых перевозок по муниципалитетам.  

В ходе заседания депутаты и эксперты предложили скорректировать ряд показателей. В частности, к 2027 году планируется снизить предельную наполняемость транспорта с 5 до 3 человек на квадратный метр.  

Также обсуждались:  расстояние от остановок до социальных объектов (не более 300 метров), сроки ожидания транспорта, пересадки и удобство маршрутов, организация выделенных полос, обустроенность разворотных колец.

Председатель комитета ЗСНО по транспорту Владимир Солдатенков подчеркнул, что стандарт строится на трех принципах: доступность, безопасность и комфорт.  

"Сегодня мы обсудили, как сделать поездки удобнее – от территориальной доступности остановок до качества остановочных павильонов. Следующим шагом станет формирование перечня мероприятий и контроль за их внедрением", – заявил парламентарий.  

Работа над документом продолжится с учетом предложений муниципалитетов. По мнению экспертов, новые подходы должны сделать транспортную систему более удобной и эффективной.

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Теги:
Законодательное собрание Транспорт
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