Чкаловскую лестницу готовят к этапу Кубка мира по айс-кроссу Спорт

Фото: Анастасия Красушкина, photo.pravda-nn.ru

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде продолжают готовить к этапу Кубка мира по айс-кроссу (0+), сообщает pravda-nn.ru.

Перед началом работ на Чкаловской лестнице прошла инспекция с участием целого ряда ведомств. Так, представители регионального управления госохраны объектов культурного наследия, нижегородского минспорта вместе с организаторами занесли в ведомость все обнаруженные дефекты ОКН.

Отмечается, что после завершения соревнований аналогичная инспекция пройдет повторно, чтобы выявить возможные новые повреждения.

Основным местом проведения спортивного мероприятия послужит специальная металлическая конструкция. Особо подчеркивается, что она не будет крепиться к Чкаловской лестнице. Более того, часть самой лестницы уже закрыли фанерой.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло добавил, что по предстоящему Кубку мира выработан план безопасности, который будет соблюден. Он также подчеркнул, что опыт проведения таких соревнований на аналогичных объектах у организаторов уже накоплен.

Ранее сообщалось, что Чкаловскую лестницу защитят от повреждений перед стартом Кубка мира по айс-кроссу.