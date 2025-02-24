Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
26 февраля 2025 17:15  [3] Чкаловскую лестницу готовят к этапу Кубка мира по айс-кроссу
26 февраля 2025 11:50  [217] Совершеннолетним нижегородцам разрешат бесплатно заниматься в муниципальных секциях
26 февраля 2025 06:00  [841] Центр бокса в Городце готовится к открытию после госэкспертизы
25 февраля 2025 18:00  [286] Спикер ЗСНО обсудил с ветеранами олимпийского движения развитие лыжного спорта
25 февраля 2025 17:11  [357] Футболисты "Пари НН" зазывают болельщиков на матч трогательным видео
25 февраля 2025 14:43  [354] Юные павловчанки и балахнинцы выиграли региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"
24 февраля 2025 20:27  [460] Александр Кокшаров: "Пари НН" станет командой с менталитетом победителя
24 февраля 2025 19:09  [283] Озвучены итоги Первенства ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
24 февраля 2025 18:48  [492] На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
24 февраля 2025 18:18  [395] Депутат Госдумы Артем Кавинов избран председателем комиссии по развитию физкультуры и спорта лиц с ОВЗ
Спорт

Чкаловскую лестницу готовят к этапу Кубка мира по айс-кроссу

26 февраля 2025 17:15  [3] Спорт

Фото: Анастасия Красушкина, photo.pravda-nn.ru

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде продолжают готовить к этапу Кубка мира по айс-кроссу (0+), сообщает pravda-nn.ru.

Перед началом работ на Чкаловской лестнице прошла инспекция с участием целого ряда ведомств. Так, представители регионального управления госохраны объектов культурного наследия, нижегородского минспорта вместе с организаторами занесли в ведомость все обнаруженные дефекты ОКН.

Отмечается, что после завершения соревнований аналогичная инспекция пройдет повторно, чтобы выявить возможные новые повреждения.

Основным местом проведения спортивного мероприятия послужит специальная металлическая конструкция. Особо подчеркивается, что она не будет крепиться к Чкаловской лестнице. Более того, часть самой лестницы уже закрыли фанерой.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло добавил, что по предстоящему Кубку мира выработан план безопасности, который будет соблюден. Он также подчеркнул, что опыт проведения таких соревнований на аналогичных объектах у организаторов уже накоплен.

Ранее сообщалось, что Чкаловскую лестницу защитят от повреждений перед стартом Кубка мира по айс-кроссу.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Соревнования Спорт
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2025 11:50  [217] Совершеннолетним нижегородцам разрешат бесплатно заниматься в муниципальных секциях
26 февраля 2025 06:00  [841] Центр бокса в Городце готовится к открытию после госэкспертизы
25 февраля 2025 17:11  [357] Футболисты "Пари НН" зазывают болельщиков на матч трогательным видео
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph