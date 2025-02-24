Нижегородские предприятия задолжали сотрудниками почти 170 млн рублей

Почти 170 млн рублей задолжали нижегородские предприятия своим сотрудникам по итогам 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госинспекции труда по региону.
Как отметили в ведомстве, всего в прошлом году в Нижегородской области было выявлено 98 новых организации, у которых задолженность по заработной плате составила свыше 169 млн рублей.
При этом в 2023 году таких предприятий насчитывалось 35 с суммой долга по зарплате свыше 73 млн рублей.
Трудовая инспекция в качестве профилактических мер проводит надзор за соблюдением законодательства об оплате труда.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область начнет борьбу с теневой занятостью по новым методикам Минтруда.
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