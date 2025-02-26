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Политика

ЗСНО утвердило Солнцеву на пост зампреда нижегородского правительства

27 февраля 2025 11:23  [133] Политика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили Екатерину Солнцеву на должность заместителя председателя регионального правительства. Решение принято 27 февраля.  

С 7 февраля Солнцева исполняла обязанности зампреда в статусе и.о. Теперь она официально займёт пост и будет курировать вопросы научно-технологического развития и поддержки исследователей в блоке замгубернатора Андрея Саносяна.  

Отметим, что Солнцева имеет степень кандидата технических наук и более 15 лет проработала в госкорпорации "Росатом". Из них: 9 лет – в АО "НИИ НПО "ЛУЧ" и 2 года – в АО ОКБ "Гидропресс" на руководящей должности.  

Также она входит в состав Координационного совета по делам молодежи при Совете по науке и образованию при президенте РФ.  

Напомним, с 7 февраля 2025 года в обновлённом составе правительства Нижегородской области работают восемь заместителей губернатора и шесть заместителей председателя правительства. Солнцева стала одной из ключевых фигур, отвечающих за развитие научных и инновационных направлений в регионе.

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Теги:
Назначения Правительство Нижегородской области
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