ЗСНО утвердило Солнцеву на пост зампреда нижегородского правительства Политика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили Екатерину Солнцеву на должность заместителя председателя регионального правительства. Решение принято 27 февраля.

С 7 февраля Солнцева исполняла обязанности зампреда в статусе и.о. Теперь она официально займёт пост и будет курировать вопросы научно-технологического развития и поддержки исследователей в блоке замгубернатора Андрея Саносяна.

Отметим, что Солнцева имеет степень кандидата технических наук и более 15 лет проработала в госкорпорации "Росатом". Из них: 9 лет – в АО "НИИ НПО "ЛУЧ" и 2 года – в АО ОКБ "Гидропресс" на руководящей должности.

Также она входит в состав Координационного совета по делам молодежи при Совете по науке и образованию при президенте РФ.

Напомним, с 7 февраля 2025 года в обновлённом составе правительства Нижегородской области работают восемь заместителей губернатора и шесть заместителей председателя правительства. Солнцева стала одной из ключевых фигур, отвечающих за развитие научных и инновационных направлений в регионе.