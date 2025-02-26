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Происшествия

Задержан водитель, сбивший 15-летнего подростка на "зебре" в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 12:00  [64] Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который совершил наезд на 15-летнего пешехода на улице Варварской в Нижнем Новгороде и скрылся с места происшествия.  

Авария произошла утром 10 февраля. По данным очевидцев, водитель иномарки не уступил дорогу подростку, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения молодой человек получил травмы и нуждался в медицинской помощи.  

Сразу после наезда водитель не остановился и покинул место ДТП. В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем автомобиля находился 23-летний местный житель. Его доставили в отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, где он признал свою вину.  

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающей наказание за оставление места ДТП. Суд назначил ему административный арест сроком на трое суток.  

По факту наезда на пешехода проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой помогут определить дальнейшее процессуальное решение.  

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижнем Новгороде с места ДТП скрылись 52 водителя.

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Теги:
ГАИ ДТП
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