Задержан водитель, сбивший 15-летнего подростка на "зебре" в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который совершил наезд на 15-летнего пешехода на улице Варварской в Нижнем Новгороде и скрылся с места происшествия.

Авария произошла утром 10 февраля. По данным очевидцев, водитель иномарки не уступил дорогу подростку, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения молодой человек получил травмы и нуждался в медицинской помощи.

Сразу после наезда водитель не остановился и покинул место ДТП. В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем автомобиля находился 23-летний местный житель. Его доставили в отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, где он признал свою вину.

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающей наказание за оставление места ДТП. Суд назначил ему административный арест сроком на трое суток.

По факту наезда на пешехода проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой помогут определить дальнейшее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижнем Новгороде с места ДТП скрылись 52 водителя.