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Общество

Ржавый потоп произошел в дзержинской школе

27 февраля 2025 11:30  [88] Общество

Фото: Скриншот из программы "Кстати..."

В одном из кабинетов дзержинской школы №26 случился прорыв батареи центрального отопления, сообщает программа "Кстати..." (16+).

Ржавая вода затопила пол кабинета русского языка и литературы. Ученикам удалось во время забрать вещи и вынести их из помещения. Занятия были перенесены в другой учебный класс.

По словам школьников, одна из учениц случайно открутила вентиль, зацепившись за него. Это и могло стать причиной затопления кабинета.

Ранее сообщалось, что на месте аварийных домов в Ленинском районе построят новую школу.

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Теги:
Дзержинск Потоп Школы
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