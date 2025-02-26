Ржавый потоп произошел в дзержинской школе Общество

Фото: Скриншот из программы "Кстати..."

В одном из кабинетов дзержинской школы №26 случился прорыв батареи центрального отопления, сообщает программа "Кстати..." (16+).

Ржавая вода затопила пол кабинета русского языка и литературы. Ученикам удалось во время забрать вещи и вынести их из помещения. Занятия были перенесены в другой учебный класс.

По словам школьников, одна из учениц случайно открутила вентиль, зацепившись за него. Это и могло стать причиной затопления кабинета.

Ранее сообщалось, что на месте аварийных домов в Ленинском районе построят новую школу.