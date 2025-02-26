Нижегородская мэрия судится с концессионером по станциям снеготаяния Общество

Администрация Нижнего Новгорода ведет судебные разбирательства по вопросам трех муниципальных станций снеготаяния. Город пытается расторгнуть концессионные соглашения с компаниями "Чистые улицы Приволжья" (ЧУП) и "Проснег", которые занимаются строительством и эксплуатацией этих объектов.

Согласно условиям концессий, частные инвесторы возводят станции за свой счет, а затем окупают вложения за счет утилизации снега. Однако возникли разногласия, связанные с выполнением условий договоров, пишет "Ъ-Приволжье".

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что к работе концессионеров есть вопросы, однако решение ситуации возможно только в судебном порядке.

В Московском районе строительство одной из станций было приостановлено по решению суда, но требования администрации не были полностью удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Вопрос о расторжении концессии будет рассмотрен 1 апреля.

В Советском и Нижегородском районах станции продолжают работу. Администрация пыталась прекратить сотрудничество с "Проснег" из-за отсутствия страховки, но суд не поддержал этот аргумент. Позже концессионер предоставил страховой полис.

Представители компаний заявляют, что в соглашениях не была учтена плата за техническое подключение к инженерным сетям, а также указывают на низкие объемы поступающего снега. Например, на станцию в Нижегородском районе за новогодние праздники было доставлено всего два грузовика снега – 40 кубометров, в то время как городские службы отчитались о вывозе 52 тысяч кубометров.

Также инвесторы отмечают, что ранее снег складировался на временных площадках, что могло привести к негативному экологическому воздействию. После вмешательства природоохранной прокуратуры и губернатора были заключены срочные контракты на уборку снега.

Вложенные в проект средства концессионеров оцениваются в 500 млн рублей, и они рассчитывают на соблюдение условий договора. В свою очередь, городские власти настаивают, что расторжение соглашений связано исключительно с невыполнением обязательств.

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что администрация продолжает поиск компромиссных решений, чтобы урегулировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что 30 нижегородских предприятий получили предостережения Росприроднадзора.