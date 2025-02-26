На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2025 18:23  [1] Нижегородская мэрия судится с концессионером по станциям снеготаяния
27 февраля 2025 18:02  [68] Мнения о запрете самокатов в центре Нижнего Новгорода разделились
27 февраля 2025 17:47  [88] Нижегородское Заксобрание учредило новые почетные звания
27 февраля 2025 17:42  [154] Нижегородские депутаты поддержали возможное включение СНТ в состав городов
27 февраля 2025 17:29  [115] Собчак показала трогательное фото с Немцовым в его годовщину гибели
27 февраля 2025 17:16  [131] Нижегородские электробусы обзавелись валидаторами
27 февраля 2025 17:03  [114] Курс на экопросвещение возьмут в нижегородских школах
27 февраля 2025 16:53  [136] Роман Пермяков: "Авиарейсы из Нижнего в Грузию будут пользоваться высоким спросом"
27 февраля 2025 16:32  [129] Евгений Семенов: "Из Нижнего в Тбилиси и обратно летать будут не только туристы"
27 февраля 2025 16:30  [133] 8 мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская мэрия судится с концессионером по станциям снеготаяния

27 февраля 2025 18:23  [1] Общество

Администрация Нижнего Новгорода ведет судебные разбирательства по вопросам трех муниципальных станций снеготаяния. Город пытается расторгнуть концессионные соглашения с компаниями "Чистые улицы Приволжья" (ЧУП) и "Проснег", которые занимаются строительством и эксплуатацией этих объектов.  

Согласно условиям концессий, частные инвесторы возводят станции за свой счет, а затем окупают вложения за счет утилизации снега. Однако возникли разногласия, связанные с выполнением условий договоров, пишет "Ъ-Приволжье".

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что к работе концессионеров есть вопросы, однако решение ситуации возможно только в судебном порядке.  

В Московском районе строительство одной из станций было приостановлено по решению суда, но требования администрации не были полностью удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Вопрос о расторжении концессии будет рассмотрен 1 апреля.  

В Советском и Нижегородском районах станции продолжают работу. Администрация пыталась прекратить сотрудничество с "Проснег" из-за отсутствия страховки, но суд не поддержал этот аргумент. Позже концессионер предоставил страховой полис.  

Представители компаний заявляют, что в соглашениях не была учтена плата за техническое подключение к инженерным сетям, а также указывают на низкие объемы поступающего снега. Например, на станцию в Нижегородском районе за новогодние праздники было доставлено всего два грузовика снега – 40 кубометров, в то время как городские службы отчитались о вывозе 52 тысяч кубометров.  

Также инвесторы отмечают, что ранее снег складировался на временных площадках, что могло привести к негативному экологическому воздействию. После вмешательства природоохранной прокуратуры и губернатора были заключены срочные контракты на уборку снега.  

Вложенные в проект средства концессионеров оцениваются в 500 млн рублей, и они рассчитывают на соблюдение условий договора. В свою очередь, городские власти настаивают, что расторжение соглашений связано исключительно с невыполнением обязательств.  

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что администрация продолжает поиск компромиссных решений, чтобы урегулировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что 30 нижегородских предприятий получили предостережения Росприроднадзора.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Снег Суд
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2025 18:20  [796] Строить станцию снеготаяния в Автозаводском районе не планируется
16 января 2025 12:53  [621] Проект станции снеготаяния в Нижегородском районе прошел экспертизу
19 января 2024 14:36  [931] Застройщик сменился у станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph